Sarri e Gilardino si "accontentano" dello 0-0: il bicchiere dopo Pisa-Lazio è mezzo pieno

Il Pisa rimanda ancora la prima vittoria stagionale, mentre la Lazio non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro la Juventus. Ai punti, meglio i nerazzurri, sia per gioco espresso sia per occasioni create, ma il problema di entrambe le squadre resta la finalizzazione, come dimostra anche il pareggio per 0-0 di questa sera. La truppa nerazzurra parte forte e al 7' ha la prima occasione con Nzola, che appoggia per Tramoni, ma il tiro di quest'ultimo finisce ben lontano dal bersaglio. Al 25', Touré fallisce un'altra grande opportunità, sparando sul fondo a tu per tu con Provedel. La formazione capitolina risponde al 36' con un potente tiro di Basic, che colpisce il palo dopo una deviazione del portiere avversario. Nel secondo tempo, il Pisa cresce e sfiora il gol con Moreo, la cui incornata viene respinta da Provedel al 63'. Al 77' Touré colpisce di nuovo male e all'80' è ancora Moreo a rendersi pericoloso, ma stavolta Romagnoli salva tutto.

L'analisi di mister Alberto Gilardino

"Devo fare i complimenti alla squadra, per l'ordine, l'equilibrio e la voglia di proporre. Ci siamo difesi molto bene a parte un paio di situazioni, dove Semper ha fatto due grandi parate. Un mattoncino in più per la nostra autostima, dobbiamo continuare così", sono state le parole del tecnico di casa a DAZN.

L'analisi di mister Maurizio Sarri

"Siamo venuti qui con sette assenze e con gente reduce da un periodo lungo di inattività, era impensabile che potessero performare. Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa, il 50% praticamente. Il nostro problema è che abbiamo tanti giocatori fuori e tanti in campo ancora non in forma. La squadra sta trovando solidità, davanti siamo mancati, ma va bene così", la risposta dell'allenatore ospite a Sky Sport.