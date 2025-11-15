Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Pisa si impone di misura sulla Carrarese: Lorran decide l'amichevole all'Arena Garibaldi

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:13Serie A
Tommaso Maschio

Finisce 1-0 l’amichevole giocata quest’oggi all’Arena Garibaldi fra il Pisa di Alberto Gilardino e la Carrarese di Antonio Calabro. A decidere la gara è stata una rete di Lorran a inizio ripresa. Questa la cronaca della gara pubblicata sul sito del club marmifero:

Il primo tempo si è chiuso a reti bianche, caratterizzandosi per i ritmi bassi e per la grande attenzione, da parte di entrambe le squadre, soprattutto, alla fase difensiva. In favore dei padroni di casa, spiccano certamente le due occasioni capitate sui piedi di Piccinini, servito entrambe le volte da un Lorran, in grande spolvero nella prima frazione di gara, ma le sue conclusioni si infrangono, in tutti e due i casi, sulla solida difesa azzurra. A metà del primo tempo, in favore degli apuani, è una conclusione di Bozhanaj dai venticinque metri a spaventare Scuffet, apparentemente sulla traiettoria del potente tiro, che termina di pochi centimetri al lato della porta protetta dal portiere pisano. L’ultima occasione di un primo tempo, non particolarmente ricco di occasioni, capita sui piedi di Højholt, ma i rifletti di Fiorillo, impediscono al numero 6 di realizzare la prima rete del match.

Nel secondo tempo, cambiano tre giocatori per parte, portieri compresi, e bastano solo pochi minuti di gioco per permettere a Lorran di stappare la partita: dagli sviluppi di un corner, il brasiliano si fa trovare pronto per rifinire in rete la sfera del momentaneo 1-0. Ad ogni modo, anche grazie ai cambi, la Carrarese reagisce allo svantaggio creando due occasioni pericolose nel giro di pochi minuti, prima con Melegoni, e successivamente con Sekulov, ma in entrambi i casi si rivelano provvidenziali i riflessi di Nicolas, il terzo portiere del Pisa subentrato a fine primo tempo a Scuffet. Al 60’ e al 75’ entrambe le squadre completano le rotazioni, e quindi, ancora cambi e minuti per tutti i giocatori a disposizione per l’amichevole odierna.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet, Denoon, Angori, Albiol, Bonfanti, Piccinini, Leris, Højholt, Lorran, Tramoni, Moreo.
A disposizione: Nicolas, Vukovic, Calabresi, Canestrelli, Tourè, Coppola, Kandje, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Maucci.
Allenatore: Alberto Gilardino.
Carrarese (3-5-2): Fiorillo, Illanes, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Parlanti, Bozhanaj, Bouah, Distefano, Torregrossa.
A disposizione: Bleve, Garofani, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Arena, Finotto, Calabrese, Sekulov, Zanon, Accornero.
Allenatore: Antonio Calabro.
Marcatori: 48’ Lorran
Arbitro: Simone Galipò di Firenze
Assistenti: Ricci, Giuggioli.

