Amichevoli internazionali, Lautaro e Messi trascinano l'Argentina. Le asiatiche fanno 4 su 4
Si sono disputate diverse amichevoli internazionali, con alcuni giocatori che militano in Serie A protagonisti con le proprie selezioni. Su tutti Lautaro Martinez, autore di un gol e un assist (per Messi) nel successo dell'Argentina contro l'Angola di Gaspar, Luvumbo, Nzola e Modesto. Vincono anche Corea del Sud e Giappone, che battono rispettivamente Bolivia e Ghana. Pari senza reti tra Canada ed Ecuador, resta quindi ancora a secco lo juventino David. L'Egitto di Salah cade a sorpresa contro l'Uzbekistan, successo di misura per l'Arabia Saudita contro la Costa d'Avorio.
Giappone - Ghana 2-0: 16' Minamino, 60' Doan
"Italiani" in campo: 88' Sulemana (Atalanta)
Canada - Ecuador 0-0
"Italiani" in campo: 85' David (Juventus), 79' Kone (Sassuolo), 77' Yeboah (Venezia)
Corea del Sud - Bolivia 2-0: 57' Son, 88' Cho
Angola - Argentina 0-2: 43' Martinez, 82' Messi
"Italiani" in campo: 90' Gaspar (Lecce), 90' Modesto (Udinese), 67' Luvumbo (Cagliari), 78' Nzola (Pisa), 85' Martinez (Inter), 0' Nico Paz (Como), 5' Perrone (Como)
Uzbekistan - Egitto 2-0: 4' e 43' Urunov
Arabia Saudita - Costa d'Avorio 1-0: 8' Al Shamat
"Italiani" in campo: 28' Bayo (Udinese), 45' Kossounou (Atalanta)