Modric il più "vecchio" ad aver giocato in questa Serie A. L'Inter ha 4 giocatori in top 15

È una Serie A che punta sempre di più sull'esperienza e a testimoniarlo sono anche i dati forniti da Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio. Il più "vecchio", se così si può chiamare, a essere sceso in campo in questo campionato è Luka Modric, seguito da Raul Albiol, secondo per soli 10 giorni. Completa il podio Dzeko, ma in top 15 ci sono pure Vardy, Pedro, Cuadrado e Matic.

Da notare come non siano presenti componenti della rosa di Napoli, Juventus e Roma. Di seguito la classifica:

1. Luka Modric (Milan) – Sceso in campo l'8/11/2025 in Parma-Milan 2-2 a 40 anni, 1 mese e 30 giorni

2. Raul Albiol (Pisa) – Sceso in campo il 24/10/2025 in Milan-Pisa 2-2 a 40 anni, 1 mese e 20 giorni

3. Edin Dzeko (Fiorentina) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Genoa-Fiorentina 2-2 a 39 anni, 7 mesi e 23 giorni

4. Jamie Vardy (Cremonese) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 38 anni, 9 mesi e 27 giorni

5. Pedro (Lazio) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Lazio-Inter 2-0 a 38 anni, 3 mesi e 12 giorni

6. Francesco Acerbi (Inter) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Inter-Lazio 2-0 a 37 anni, 8 mesi e 30 giorni

7. Juan Cuadrado (Pisa) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 37 anni, 5 mesi e 12 giorni

8. Lorenzo De Silvestri (Bologna) – Sceso in campo il 19/10/2025 in Cagliari-Bologna 0-2 a 37 anni, 4 mesi e 26 giorni

9. Nemanja Matic (Sassuolo) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Atalanta-Sassuolo 0-3 a 37 anni, 3 mesi e 8 giorni

10. Leonardo Pavoletti (Cagliari) – Sceso in campo il 3/11/2025 in Cagliari-Lazio 2-0 a 36 anni, 11 mesi e 8 giorni

11. Yann Sommer (Inter) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Inter-Lazio 2-0 a 36 anni, 10 mesi e 23 giorni

12. Henrikh Mkhitaryan (Inter) – Sceso in campo il 25/10/2025 in Napoli-Inter 3-1 a 36 anni, 9 mesi e 4 giorni

13. Franco Vazquez (Cremonese) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 36 anni, 8 mesi e 16 giorni

14. Matteo Darmian (Inter) – Sceso in campo il 13/09/2025 in Juventus-Inter 4-3 a 35 anni, 9 mesi e 11 giorni

15. Pietro Terracciano (Milan) – Sceso in campo il 20/09/2025 in Udinese-Milan 0-3 a 35 anni, 6 mesi e 12 giorni.