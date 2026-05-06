Condò: "Se il PSG dovesse rivincere la Champions, avrebbe fatto il percorso più difficile di sempre"
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Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida fra Bayern Monaco e PSG che per il momento vede i parigini avanti 5-4 dopo l'andata. Questo il suo pensiero:
"Se il PSG dovesse rivincere la Champions League anche quest'anno, potrebbe essere considerato il cammino più difficile della storia. Atalanta, Barcellona, Leverkusen, Bayern Monaco, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting CP e Newcastle solo nella prima fase... Questo secondo me ha alzato notevolmente l'asticella e costretto Luis Enrique a fare moltissimo turn over e ora si ritrovano più freschi".
Per completezza, dopo la League Phase il PSG ha incontrato il Monaco al playoff, quindi Chelsea, Liverpool e ora il Bayern Monaco.
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