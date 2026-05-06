Capello: "Il Bayern non mi sembrava così attrezzato a inizio anno. Grande merito a Kompany"

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida fra Bayern Monaco e PSG, ritorno delle semifinali di Champions League dopo il successo per 5-4 dell'andata degli uomini di Luis Enrique:

Il Bayern dovrà segnare subito?

"La speranza è sempre quella di segnare, poi però c'è sempre da vedere l'avversario… A prescindere quello che ha fatto fino a questo momento Kompany col Bayern è fantastico, ha vinto il campionato ma soprattutto lo dico per come ha fatto la Champions League fino a qui. All'inizio non mi sembrava una squadra così attrezzata per le grandi partite, invece oggi è compatta e competitiva ed il merito è suo. E' una squadra che ha grande qualità e che si aiuta, ha fatto emergere la massima qualità da tutti i calciatori".