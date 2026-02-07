Il punto fa contento il Torino: la Fiorentina resta in zona rossa, la classifica di Serie A
Niente sorpasso sul Lecce. La Fiorentina annusa la rimonta contro il Torino, poi subentra la paura e i granata ritrovano il pareggio in pieno recupero con il gol di Maripan. Con questo pareggio la squadra di Paolo Vanoli aggancia sì il Lecce, che però domani se la vedrà con l'Udinese al Via del Mare. Un punto che fa più contento Baroni, che sale a +9 sulla zona retrocessione. Vediamo di seguito la classifica della Serie A dopo la gara del Franchi.
La classifica aggiornata della Serie A
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (23)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Fiorentina 18 (24)
Lecce 18 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)