Fiorentina, Gudmundsson out: trauma distorsivo alla caviglia sinistra per l'islandese
Piove sul bagnato per la Fiorentina. Oltre a non andare oltre il 2-2 contro il Torino, subendo il gol del pareggio nel recupero da Maripan, i viola perdono per infortunio Albert Gudmundsson. All'inizio del secondo tempo, cadendo male dopo un contrasto a centrocampo, l'islandese si procura un problema alla caviglia ed è costretto ad abbandonare il campo (al suo posto entra Harrison).
Stando a quello che ha riportato Sky al termine die 90 minuti, per Gudmundsson si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Da valutare le condizioni dell'ex Genoa nei prossimi giorni, in vista dei prossimi impegni della Fiorentina.
