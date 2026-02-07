Fiorentina, Kean: "Siamo stati un po' sfigati nel finale, adesso non dobbiamo abbatterci"

Moise Kean, centravanti della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro il Torino, nella quale ha ritrovato il gol in campionato: "Sto bene, speriamo di stare sempre meglio. Bisogna essere sempre positivi, adesso ci siamo trovati in questa situazione e non dobbiamo mollare, oggi c'è stata un po' di sfiga nel finale e dobbiamo lavorare per essere più attenti nei minuti finali".

Su cosa di deve lavorare?

"Bisogna difendere meglio quei palloni lì, ma non ci abbatteremo. Piangersi sopra è peggio, cercheremo di lavorarci su perché a nessuno piace stare lì e Firenze merita tanto".

Potevi fare meglio stasera?

"Si può sempre far meglio, in tutte le circostanze: non sono uno che si accontenta facilmente. Ci lavoro ogni weekend, devo farmi trovare pronto in ogni occasione come oggi che sono rientrato, sia per la Fiorentina che per la Nazionale".

Le parole di Paratici ti hanno gasato?

"Fabio mi conosce da tanto tempo, di sicuro può fare grandissime cose perché è un ottimo dirigente e può dare un grande contributo alla Fiorentina. Adesso dobbiamo lavorare per ottenere risultati sempre migliori. Le sue sono belle parole, è un'ottima persona che mi ha sempre aiutato e fatto crescere tantissimo. Spero possa dare un grande contributo alla Fiorentina e sono sicuro che possa farlo".