Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e Potenza
TUTTO mercato WEB
Si sono chiusi i primi 45 minuti delle gare delle 17:30 valide per la 25ª giornata di Serie C. Ecco il quadro aggiornato, girone per girone.
Girone A
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 0-0
Pergolettese-Trento 0-1
36' Pellegrini
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta
Girone B
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinelli
Girone C
Potenza-Siracusa 0-0
