Fra i mister Allegri e Gasperini un solo 0-0 in 23 faccia a faccia di Serie A

L’ultimo faccia a faccia in Serie A risale al 10 marzo 2024 quando in occasione della 28esima giornata Juventus-Atalanta terminò col punteggio di 2-2 (dopo un primo tempo chiuso con i nerazzurri in vantaggio per 1-0).

Qualche mese più tardi, il 15 maggio, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini si sarebbero ritrovati nuovamente avversari all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. L’ultimo trofeo conquistato dall’allenatore livornese (e dalla Juventus).

Ma restiamo al campionato…

Da Genoa-Cagliari 2-1 del 2008-2009 alla già ricordata Juventus-Atalanta 2-2 del 2023-2024 rintracciamo 23 scontri diretti nel massimo torneo nostrano fra i coach di Milan e Roma. Il bilancio di questi incroci racconta di 8 successi per Allegri, 10 segni X, 5 vittorie per Gasperini, 35-29 in fatto di gol per l’oggi rossonero sull’attuale giallorosso. Pertanto, complessive 64 reti fatte e una media di 2,8/match.

Tanto che colpisce un dato: c’è solo uno 0-0 fra i due, 2023-2024, settimo turno, Atalanta-Juventus 0-0. Prima e dopo qualcuno ha sempre marcato.

Continuando a scartabellare fra questi precedenti ci accorgiamo che in una occasione Allegri e Gasperini si sono sfidati proprio per una decima giornata di Serie A. Avvenne nel corso della stagione 2012-2013, quando Palermo-Milan (quindi Gasperini padrone di casa) terminò col risultato di 2-2.

Fra qualche ora il bis…

PS: Allegri a 99 sconfitte in A, Gasperini con 349 vittorie nei campionati italiani (spareggi compresi).

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

8 vittorie Allegri

10 pareggi

5 vittorie Gasperini

35 gol fatti squadre Allegri

29 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA ROMA IN CAMPIONATO

10 vittorie Allegri

9 pareggi

7 vittorie Roma

33 gol fatti dalle squadre di Allegri

33 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

11 vittorie Gasperini

10 pareggi

11 vittorie Milan

42 gol fatti dalle squadre di Gasperini

42 gol fatti dal Milan