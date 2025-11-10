Il Sassuolo 'vendica' De Zerbi e si rifà con gli interessi sull'Atalanta. È ottavo: può sognare?

A Bergamo prima di ieri si contavano 16 precedenti tra Atalanta e Sassuolo: 13 le vittorie nerazzurre (ultima 3-0 nella Serie A 2023/24), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie A 2016/17) ed 1 successo neroverde (2-0 nella Serie A 2013/14). Parlare di campo ostico può sembrare anche riduttivo. I neroverdi però sono tornati con i 3 punti e con un ottavo posto in classifica grazie al 3-0 rifilato all'Atalanta, una squadra che aveva rifilato (in totale) 60 gol ai neroverdi, ovvero 2 a partita, con delle storiche goleade.

Rivincita neroverde

Ieri il Sassuolo guidato da Fabio Grosso si è rifatto con gli interessi. Vincere a Bergamo non è facile per nessuno, specie farlo per 3-0. Sì, molti potranno obiettare e parlare di un'Atalanta che quest'anno fa fatica, che era alla terza partita in 8 giorni, ma la Dea arrivava da una grande vittoria sul campo dell'Olympique Marsiglia dell'ex neroverde De Zerbi, che sente tantissimo la sfida con i bergamaschi e, in un certo senso, si può dire che il Sassuolo ha v'endicato' (sportivamente parlando) il suo ex allenatore.

Il Sassuolo sogna

Una grande prova quella del Sassuolo. Certo, se Idzes non ci avesse lasciato la testa sulla botta di Lookman forse staremmo parlando d'altro ma il difensore indonesiano si è immolato, Berardi e Pinamonti hanno (e tutti gli altri) hanno fatto il resto. Ora il Sassuolo è ottavo: può ambire a qualcosa di più che a una semplice salvezza? Troppo presto per dirlo, specie se si pensa alla sconfitta per 2-1 contro il Genoa ultimo in classifica di appena una settimana fa. Intanto, il conto alla rovescia sui 40 punti prosegue: -24...