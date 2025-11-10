Atalanta ko col Sassuolo, L'Eco di Bergamo: "Juric a un passo dall'esonero"
"Atalanta ko col Sassuolo. Juric a un passo dall'esonero" scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Netto ko per 3-0 per la Dea contro il Sassuolo. La doppietta di Berardi e il gol di Andrea Pinamonti hanno condannato i nerazzurri, fischiati dai tifosi al termine della sfida della New Balance Arena.
A soli 4 giorni dalla vittoria del Velodrome contro il Marsiglia, una prova impalpabile per la Dea. E a rischiare è soprattutto l'allenatore Ivan Juric. Ore decisive per il futuro del tecnico ma tutto sembra portare al ribaltone. Oggi giornata chiave: Palladino in pole per sostituirlo.
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l'amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
