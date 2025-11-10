Le principali aperture dei quotidiani italiani di lunedì 10 novembre 2025

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani quest'oggi spicca l'undicesima giornata appena conclusa con Roma e Inter che sono a pari punti in vetta alla classifica. Il crollo del Napoli a Bologna e il pareggio di sabato del Milan a Parma hanno permesso a Inter e Roma di mettere la freccia e di accelerare nella lotta scudetto. Ieri la squadra di Gasperini ha battuto in casa l'Udinese per 2-0 e lo stesso ha fatto l'Inter in casa contro la Lazio.

Perde clamorosamente anche l'Atalanta in casa contro il Sassuolo, con i neroverdi capaci di infliggere ai padroni di casa un sonoro 0-3. Ecco perché ad oggi la panchina di Ivan Juric è a rischio. Infine il pareggio tra Genoa e Fiorentina, 2-2, non smuove la classifica, rimanendo così tutto invariato, con la squadra di Vanoli che rimane fanalino di coda del campionato.