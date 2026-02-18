Premier League, l'Arsenal scivola nel testacoda coi Wolves: un autogol di Calafiori firma il 2-2

Questa sera Arsenal e Wolverhampton sono scesi in campo per la sfida programmata alla 31esima giornata di Premier League, ma anticipata di ben cinque turni (si è conclusa nel weekend la ventiseiesima). Una sfida in cui i Gunners avrebbero potuto prendere il largo sul Manchester City primo inseguitore e sull’Aston Villa terzo, ma che rischia di alimentare grandi rimpianti in casa londinese.

L’Arsenal infatti sblocca la partita dopo appena cinque minuti con Saka e trova il raddoppio in avvio di ripresa con Hincapie. Sembra tutto pronto per la vittoria, ma i padroni di casa non mollano e prima accorciano le distanze con Bueno all’ora di gioco e poi in pieno recupero conquistato un insperato pari grazie all’autogol di Calafiori. Ora i londinesi hanno cinque punti di vantaggio sulla formzione allenata da Pep Guardiola, mentre i Wolves restano sempre ultimi con appena dieci punti.