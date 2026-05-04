Il tifoso interista Vecchioni: "Questo scudetto ha tratti epici. Chivu ha portato un cambiamento"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il cantautore e tifoso nerazzurro Roberto Vecchioni ha parlato della conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri: "Questo scudetto ha tratti epici, ha il sapore della rinascita, è una ventata d’aria buona per noi tifosi interisti. Ma era soprattutto una vittoria... necessaria. Guarire dalle ferite passate era una necessità emotiva, anche se le delusioni fanno parte della nostra profonda identità".

Sui meriti di questo successo non ci sono dubbi: "Del cambiamento portato da Chivu, uomo curioso della vita e non solo del calcio: non paragonatelo a Mourinho perché è molto più offensivo e vuole sempre un gol in più. Di certo, ha saputo parlare al cuore dei giocatori, che sono tutti forti, compresi i nuovi. Penso che Inzaghi fosse un po’ stanco alla fine e che avremmo dovuto vincere più scudetti perché eravamo sempre superiori agli altri. A volte, però, ci guardiamo troppo allo specchio, ci vediamo troppo belli. Quest’anno, invece, c’era una convinzione diversa, più forte. Basti pensare alle ultime rimonte sul Como".

Ed infine sull'uomo simbolo: "Dico Calhanoglu, giocatore cerebrale, regista sopraffino, anche un po’ sentimentale. Mi fa pensare a una canzone d’amore. Direi 'Vorrei essere tua madre', che racconta di un sentimento puro, del saper sentire i bisogni dell’altro. È perfetta per lui che ha scelto di rimanere qua, nella sua casa. Istanbul può attendere".