Il Torino avanza per Kevin Jappert: le cifre per provare a chiudere l'acquisto
Il Torino prova a definire l'arrivo di Kevin Jappert. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ci sono stati nuovi contatti per portare avanti l'affare, che al momento è in fase avanzata, anche se non ancora chiuso. Le cifre: i granata stanno trattando sulla base di circa 4 milioni di euro più bonus (e tasse).
Difensore centrale classe 2004, è cresciuto nell'Atletico Rafaela, che lo ha prestato dallo scorso gennaio al Barracas Central, club che milita nella prima serie argentina. Il giocatore è in possesso del doppio passaporto, italiano e argentino.
