Il Torino torna su Jappert, ma il problema sono... le tempistiche. Ecco perché

Il fallimento della trattativa che avrebbe portato Tchoca del Corinthians al Torino ha fatto cambiare i piani del mercato granata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Petrachi è tornato su Kevin Jappert, difensore legato all'Atletico Rafaela. Il club piemontese ha riaperto i dialoghi con la società proprietaria del suo cartellino e con il Barracas Central, squadra invece in cui sta militando in prestito. Serve un accordo con tutte le parti per farlo partire.

La formula con cui si concluderà eventualmente l'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La cifra stabilita per l'acquisto a titolo definitivo del classe 2004 è di circa 5 milioni di euro. È già stata presentata un'offerta ufficiale per il calciatore, ma resta da capire, visto che non mancano molti giorni, se il tutto verrà portato a termine.