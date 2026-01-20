Torino, spunta l'argentino Kevin Jappert per la difesa

Nome nuovo per il reparto difensivo del Torino di Marco Baroni. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti i granata starebbero valutando anche il nome di Kevin Jappert. Centrale argentino classe 2004, l'emittente riferisce che è stato proposto al club.

Attualmente milita nel Barracas, in prestito dall’Atletico Rafaela, che detiene il suo cartellino. Nelle scorse settimane PianetaLecce aveva riferito come anche il Lecce di Eusebio Di Francesco si era appuntato questo nome per rinforzare il reparto arretrato e in generale per fare un investimento sul futuro.

Jappert è in possesso del doppio passaporto, argentino e italiano, caratteristica fondamentale per molte società alla ricerca di rinforzi sul mercato. Oltre al Lecce si era parlato anche di diversi club importanti interessati al suo profilo dall’Argentina, come il Talleres, l'Estudiantes e l'Union Santa Fe.