Il Torino cavalca l'entusiasmo dopo il successo sul Parma: lunedì seduta a porte aperte

Dopo il convincente successo contro il Parma nell'anticipo della 29^ giornata, il Torino ha deciso di aprire una seduta di allenamento ai propri tifosi: "I tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana di lunedì 16 marzo accedendo dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 14.45. La seduta avrà inizio alle ore 15", ha scritto il club granata sui propri canali social.

Una scelta, quella del Torino, che rappresenta una novità dal momento dell'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina al posto di Baroni. L'ultima seduta a porte aperte del Torino, infatti, risale allo scorso 15 novembre 2025.