Non solo playoff Mondiali: c'è ancora la Nations League da completare (con 2 "italiani")

Non solo playoff per andare ai Mondiali. In Europa e nel mondo si giocheranno altri tornei per nazioni. Come la UEFA Nations League.

Giovedì 26 marzo si giocheranno due partite di spareggio promozione retrocessione di Lega C-D: in sceba Gibilterra contro Lettonia e Malta contro Lussemburgo. Tra i convocati ci sono anche il maltese Keyon Ewurum del Torino U20 e il lussemburghese Seid Korac del Venezia

La Coppa d'Africa è terminata sul campo a gennaio ma la partita fra Senegal e Marocco si sta giocando in tribunale, con la Federcalcio senegalese che si è appellata al TAS di Losanna dopo che il CAF ha deciso, due mesi dopo la finale, di dare la vittoria a tavolino al Marocco e decretarla campione continentale. Eppure partono già le gare di qualificazione alla prossima edizione: nel pomeriggio l'Eritrea ha battuto Eswatini per 2-0, domani si giocano Gibuti-Sud Sudan e Seychelles-Lesotho.

Ci sono anche le qualificazioni alla Coppa d'Asia con Afghanistan-Birmania.