Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”

Al 45’ la stagione del Torino era andata praticamente in archivio con una salvezza ipotecata, al 93’ c’era il rischio di venire nuovamente risucchiati in zona rossa, al triplice fischio è arrivato un punto che conferma la mediocrità dei granata. La squadra di Marco Baroni ha vissuto sulle montagne russe la sfida contro la Fiorentina, ma il livello di gioco espresso è stato sempre basso anche quando Casadei ha firmato il momentaneo vantaggio nel primo tempo. E i numeri la dicono lunga: fino all’occasione di Zapata all’86’, il portiere viola De Gea era stato completamente inoperoso. Poi è arrivato il 2-2 di Maripan su punizione di Gineitis, proprio i due peggiori in campo fino a quel momento, e il Toro ha ripreso una Fiorentina che ancora una volta ha avuto fin troppa paura di vincere. Alla fine è un punto che i granata si prendono molto volentieri, anche questo è sintomo di scarse ambizioni.

Baroni guarda il bicchiere mezzo pieno: “La voglia e la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta - ha sottolineato l’allenatore - e sono contento perché i ragazzi che sono arrivati hanno tutti grandissime motivazioni, ora dobbiamo lavorare perché vogliamo migliorare la nostra classifica”. Il Toro, poi, ha patito i tanti impegni: “Nella ripresa vorrei anche ricordare che venivamo da un'infrasettimanale con pochi giorni di recupero, abbiamo giocato sei partite in 21 giorni - ha aggiunto Baroni - e sono rientrati tanti giocatori assenti: abbiamo vissuto un momento di grande emergenza, dovevo dosare le forze di chi è tornato e adesso sarà importante poter sfruttare una settimana intera per preparare il prossimo appuntamento”. Sarà domenica prossima contro il Bologna, si torna al Grande Torino che contro il Lecce aveva le curve praticamente vuote per protesta. Di sicuro i successivi due impegni, tra la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter e il pareggio contro la Fiorentina, non hanno di certo riacceso l’entusiasmo intorno al Toro.