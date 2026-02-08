Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”

Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:00Serie A
Emanuele Pastorella

Al 45’ la stagione del Torino era andata praticamente in archivio con una salvezza ipotecata, al 93’ c’era il rischio di venire nuovamente risucchiati in zona rossa, al triplice fischio è arrivato un punto che conferma la mediocrità dei granata. La squadra di Marco Baroni ha vissuto sulle montagne russe la sfida contro la Fiorentina, ma il livello di gioco espresso è stato sempre basso anche quando Casadei ha firmato il momentaneo vantaggio nel primo tempo. E i numeri la dicono lunga: fino all’occasione di Zapata all’86’, il portiere viola De Gea era stato completamente inoperoso. Poi è arrivato il 2-2 di Maripan su punizione di Gineitis, proprio i due peggiori in campo fino a quel momento, e il Toro ha ripreso una Fiorentina che ancora una volta ha avuto fin troppa paura di vincere. Alla fine è un punto che i granata si prendono molto volentieri, anche questo è sintomo di scarse ambizioni.

Baroni guarda il bicchiere mezzo pieno: “La voglia e la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta - ha sottolineato l’allenatore - e sono contento perché i ragazzi che sono arrivati hanno tutti grandissime motivazioni, ora dobbiamo lavorare perché vogliamo migliorare la nostra classifica”. Il Toro, poi, ha patito i tanti impegni: “Nella ripresa vorrei anche ricordare che venivamo da un'infrasettimanale con pochi giorni di recupero, abbiamo giocato sei partite in 21 giorni - ha aggiunto Baroni - e sono rientrati tanti giocatori assenti: abbiamo vissuto un momento di grande emergenza, dovevo dosare le forze di chi è tornato e adesso sarà importante poter sfruttare una settimana intera per preparare il prossimo appuntamento”. Sarà domenica prossima contro il Bologna, si torna al Grande Torino che contro il Lecce aveva le curve praticamente vuote per protesta. Di sicuro i successivi due impegni, tra la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter e il pareggio contro la Fiorentina, non hanno di certo riacceso l’entusiasmo intorno al Toro.

Articoli correlati
Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"... Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Con il Toro è solo 2-2, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si butta via... Con il Toro è solo 2-2, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si butta via nel finale"
Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film... Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film già visto"
Altre notizie Serie A
Con il Genoa le partite non finiscono mai al 90': 5 punti guadagnati ma 9 persi nel... Con il Genoa le partite non finiscono mai al 90': 5 punti guadagnati ma 9 persi nel recupero
Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"... Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9 Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova
Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo
Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto... Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2... Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
4 Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Pio Esposito con Lautaro
5 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova
Immagine news Serie A n.5 Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo
Immagine news Serie A n.6 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-Avellino
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire
Immagine news Serie B n.3 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.4 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano