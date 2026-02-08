Con il Toro è solo 2-2, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si butta via nel finale"
TUTTO mercato WEB
Pareggio che sa di beffa per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli viene raggiunta nel finale dal Torino al "Franchi" sul 2-2 con una rete realizzata da Maripan. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "La Fiorentina si butta via nel finale".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile