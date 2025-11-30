Bologna, Immobile verso il rientro: l'attaccante può essere convocato per la Cremonese

E' partito il countdown per il ritorno in campo di Ciro Immobile. L'attaccante del Bologna è ai box ancora per un infortunio di inizio stagione. Il ritorno in Italia del centravanti ex Lazio aveva generato entusiasmo in tutto l'ambiente rossoblù ma una lesione, seppur di basso grado, al retto femorale della coscia destra rimediata il 23 agosto scorso nella gara contro la Roma lo aveva costretto a lasciare il campo. Il responso parlava di circa otto settimane di stop ma i tempi si sono allungati nell'ultimo periodo.

Un'assenza pesante che però la squadra è riuscita a superare con le prestazioni specialmnete nell'ultimo periodo ma la luce in fondo al tunnel sembra intravvedersi. Nella giornata di giovedì, Vincenzo Italiano aveva così parlato nel corso della conferenza stampa post Europa League: "Ciro deve solo togliersi dalla testa che se spinge forte può avere qualche ricaduta: negli ultimi giorni l'ho visto più sciolto".

E il tempo finalmente può scadere. Oggi ci sarà la rifinitura della squadra in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. la punta potrebbe anche ritornare nell'elenco dei convocato per la gara del "Dall'Ara". Ancora un po' di ore e avremo il responso.