In Russia brilla la stella di Glebov. L'agente: "Se l'Inter chiamasse saremmo interessati"

In Russia sta facendo un gran parlare di se Kirill Glebov, esterno classe 2005 del CSKA Mosca finito nei taccuini di diversi osservatori tra cui quelli dell'Inter (QUI la news). Per parlare del giocatore FcInterNews.it ha intervistato l'agente Taimaz Kharkhanov che ne ha descritto le caratteristiche ma non solo. "Kirill è un’ala estremamente rapida, che è diventato un dei calciatori di punta del CSKA in questa stagione. Le sue doti migliori sono la velocità esplosiva, la capacità di controllare il pallone a quella rapidità e la consapevolezza tattica”.

Quale calciatore ricorda?

"Mi ricorda Doku del Manchester City o Karim Adeyemi del Borussia Dortmund".

È vero che l’Inter lo segue?

"Non posso commentare le voci che circolano su Kirill. Posso solo dire che vari top club europei lo stanno seguendo e io sono pure in contatto con loro. Nessuno dell’Inter mi ha contattato per parlare di qualcosa di concreto".

Cosa pensa dell’Inter?

"Parliamo di uno dei club più importanti in Europa, qualora arrivasse un’offerta formale, saremmo chiaramente interessati. Ma prima dovrebbero eventualmente trovare un accordo col CSKA".