Inter e non solo. Dalla Russia: tre club italiani sul nuovo gioiello del CSKA
TUTTO mercato WEB
Nuovo nome, direttamente dalla Russia, per il mercato dell’Inter e non solo. Secondo Russia Sport-Express, il club nerazzurro sarebbe tra le società europee interessate a Kirill Glebov, fantasista classe 2005 del CSKA Mosca.
In particolare, secondo il media di Mosca, Glebov sarebbe tra i gioielli del CSKA destinati a partire nella prossima estate. La lista sarebbe parecchio lunga e includerebbe anche altre società italiane, come Roma e Atalanta. Ma Glebov piacerebbe anche ad Arsenal, Newcastle, Lipsia, Atlético Madrid e Benfica.
Considerando tutte le competizioni, nella stagione attualmente in corso Glebov ha giocato 14 partite con il CKSA, segnando cinque gol e sfornando due assist.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile