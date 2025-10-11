Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter e non solo. Dalla Russia: tre club italiani sul nuovo gioiello del CSKA

Nuovo nome, direttamente dalla Russia, per il mercato dell’Inter e non solo. Secondo Russia Sport-Express, il club nerazzurro sarebbe tra le società europee interessate a Kirill Glebov, fantasista classe 2005 del CSKA Mosca.

In particolare, secondo il media di Mosca, Glebov sarebbe tra i gioielli del CSKA destinati a partire nella prossima estate. La lista sarebbe parecchio lunga e includerebbe anche altre società italiane, come Roma e Atalanta. Ma Glebov piacerebbe anche ad Arsenal, Newcastle, Lipsia, Atlético Madrid e Benfica.

Considerando tutte le competizioni, nella stagione attualmente in corso Glebov ha giocato 14 partite con il CKSA, segnando cinque gol e sfornando due assist.

