Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 22^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bellanova, Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Lucumi.
Squalificati: Miranda.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho, Di Pardo, Liteta, Pintus
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Addai, Morata, Goldaniga.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Sarmiento.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kean, Lamptey, Parisi.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Siegrist, Gronbaek, Ekuban.
Squalificati: Ostigard.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Frese, Belghali, Al-Musrati, Valentini.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Di Gennaro, Palacios.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik e Rugani.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Patric.
Squalificati: Cataldi.
LECCE
Indisponibili: Berisha.
Squalificati: Gaspar.
MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Politano, Rrahmani, David Neres, De Bruyne, Gilmour, Meret.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Nzola, Stengs, Vural, Semper.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Gollini, Dovbyk, Angelino, El Shaarawy.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Koné.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Asllani, Biraghi, Dembele, Gineitis, Ilic, Masina, Nkounkou, Sazonov, Schuurs, Simeone.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zaniolo, Piotrowski, Buksa, Zemura.
Squalificati: nessuno.
