Nainggolan non ha ancora intenzione di smettere: "Finché sto bene e mi diverto continuo"

Radja Nainggolan non ha alcuna intenzione di dire addio al calcio. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, oggi in forza al Lokeren nella Challenger Pro League, ha parlato ai microfoni di Sudinfo, rivelando di voler continuare a giocare finché ne avrà voglia e condizione fisica.

“So che quando finalmente smetterò, mi mancherà il calcio”, ha raccontato. “Ho già avuto quella sensazione quando ho dovuto fermarmi per sette mesi. Ma questa non è la mia ultima stagione perché voglio ancora giocare. Finché mi divertirò in campo, finché mi sentirò bene fisicamente e a livello competitivo, continuerò”, ha dichiarato il Ninja, sottolineando la sua voglia di restare protagonista".

Guardandosi indietro, Nainggolan ha riflettuto anche sul proprio percorso da professionista.

“Ho avuto una grande carriera. Sono contento di tutto ciò che ho realizzato. Non cambierei nulla di ciò che ho vissuto. Fuori dal campo, ognuno fa quello che vuole. Non giudicherei mai la vita di nessuno. Ciò che contava per me era essere un esempio in campo e avere una mentalità vincente"