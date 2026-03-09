Infantino: "C'era bisogno del Mondiale per Club. Ora vediamo come migliorarlo"

Intervenuto ai microfoni di AS, il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha parlato del Mondiale per Club che la scorsa estate ha avuto la sua prima edizione col nuovo format:

"Il Mondiale che abbiamo vissuto negli Stati Uniti è stato fantastico. Ora il panorama calcistico è cambiato; abbiamo un ottimo rapporto con tutti ed è importante ascoltare e parlare con tutti per costruire qualcosa insieme. Il primo Mondiale per Club è stato un successo clamoroso, non solo dal punto di vista economico, ma anche sportivo. Alla finale tra Chelsea e PSG hanno partecipato giocatori di sedici nazionalità, provenienti da cinque continenti. In un Mondiale per nazionali, al massimo, si hanno due nazionalità e forse due continenti".

Sulla sede dell'edizione 2029

"Il Mondiale per Club offre opportunità a giocatori provenienti da tutto il mondo. Vediamo i grandi club in Europa e nelle Americhe, ma anche altri grandi club provenienti da altri continenti. Il calcio di club è il fondamento di questo sport. Si gioca molto più a livello di club che a livello nazionale, e c'era bisogno di un torneo come questo, a livello internazionale. È stato un successo. Ora stiamo parlando con tutti per vedere come possiamo migliorarlo. Si parla di trentadue squadre, ma potrebbero essere di più. Decideremo dove si giocherà perché non abbiamo ancora deciso, ma ci prenderemo il tempo necessario dopo il Mondiale per vedere come possiamo migliorarlo".