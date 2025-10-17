Inizio soft (ma solo sulla carta) e tre gare consecutive da incubo. Il mese dell'Udinese
Ritorna la Serie A e ritorna anche l'Udinese in campo, dopo aver raccolto otto punti nelle prime sei partite di campionato. Mister Kosta Runjaic, archiviata questa sosta per le Nazionali, adesso avrà un mese per indirizzare la sua squadra nel miglior modo possibile, prima del nuovo stop al campionato previsto per metà novembre.
La settima giornata di Serie A per l'Udinese vuol dire posticipo del lunedì, con la trasferta di Cremona contro la Cremonese di Nicola. All'ottava giornata ecco in vece il Lecce a Udine, mentre nel turno infrasettimanale - in programma mercoledì 29 ottobre - ecco lo scontro di lusso contro la Juventus, all'Allianz Stadium. Neanche il tempo di respirare e subito un altro big match, sabato 1 novembre, stavolta in casa contro l'Atalanta. Finita qui? Per niente, perché il terzetto di partite "deluxe" si concluderà all'Olimpico, otto giorni dopo, contro la Roma di Gasperini.
Di seguito il programma delle sfide dell'Udinese fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Cremonese-Udinese (Serie A, 7^ giornata), lunedì 20 ottobre
- Udinese-Lecce (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Udinese-Atalanta (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre
- Roma-Udinese (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
