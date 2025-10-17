Torino, Baroni: "Ngonge deve passare dal semplice, il difficile lo sa fare bene"

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Conte, in programma domani a partire dalle 18. Queste le sue parole su Vlasic: "Anche quando giocavamo nel 3-4-2-1 aveva un ruolo diverso rispetto a Ngonge, lavorava da mezzala aperta. E' un ruolo che può centrare benissimo, è un giocatore che si spende e si dà, un allenatore lo vuole sempre in campo. Stiamo lavorando per centrarsi nel ruolo, ha le caratteristiche per poterlo fare"

Come sta Ngonge? Come sta vivendo questa partita da ex?

"Deve passare dal semplice, il difficile lo sa fare bene. Sta facendo un percorso iniziato insieme a Verona, poi è andato in un club importante e al Napoli non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. Affrontiamo una squadra forte, per Conte parlano i risultati al di là della nostra amicizia, e dobbiamo pensare alla prestazione fatta di attenzione, intensità mentale e fisica. Tutti, compresi gli ex Simeone e Ngonge, devono centrare la partita"

Cosa può dare a lei e alla squadra il fatto di affrontare una big come il Napoli?

"La difficoltà della partita, il momento da cui arriviamo, sapere di giocare con i più bravi: è qui dentro la grande opportunità per la mia squadra. Serve una gara di valore, dovremo stare dentro in ogni secondo e ad ogni palloni. Il Napoli ha tante risorse, sarà centrale la parte dell'attenzione nella nostra prestazione"

