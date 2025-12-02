Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata

La 13esima giornata di Serie A si è conclusa al Dall'Ara con il sorprendente successo della Cremonese sui padroni di casa del Bologna. 3-1 il risultato finale in favore della squadra di mister Nicola: decidono la doppietta di Vardy (35' e 50') e la rete di Payero (31'), che rendono inutile il rigore nel recupero del primo tempo di Orsolini. Con questo ko interno, la squadra di Vincenzo Italiano fallisce l'aggancio a Roma e Inter a -1 da Milan e Napoli, mentre la Cremonese dopo tre ko consecutivi conquista tre punti fondamentali che la portano a quota 17, scavalcando l'Atalanta e agganciando il Sassuolo.

In testa restano appaiate Milan e Napoli, il Como tallona le big, a +1 sulla Juventus. Risale l'Atalanta di Palladino, mentre in ultima posizione restano Fiorentina ed Hellas Verona. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 13 giornate:

Milan 28 punti

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Como 24

Bologna 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Hellas Verona 6