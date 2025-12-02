Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:40Calcio femminile
Tommaso Maschio

Per la seconda amichevole contro gli Stati Uniti, questa notte all'1:00 italiana (diretta su Rai 2), il ct dell'Italia Andrea Soncin sceglie la difesa a tre con Salvai al fianco delle confermate Linari e Lenzini davanti a Durante che prende il posto di Giuliani. A centrocampo saranno Di Guglielmo e Bonfantini le due esterne con Dragoni che partirà dall'inizio al fianco di Schatzer e Caruso. In avanti spazio al tandem Piemonte-Corelli. Un modulo al solito fluido che potrebbe diventare anche un 4-2-3-1 in corso d'opera.

Tanti cambi anche nelle fila statunitensi dove alle spalle di Macario, autrice di una doppietta nella prima amichevole, agiranno Shaw, Hohannes e Thompson, mentre in mediana spazio a Heaps al fianco di Hutton. In difesa Wiesner dovrebbe affiancare Girma con Bugg e Fox terzine davanti a Dickey.

Queste le formazioni ufficiali:
Stati Uniti (4-2-3-1): Dickey; Bugg, Girma, Wiesner, Fox; Heaps, Hutton; Shaw, Johannes, Thompson; Macario. A disposizione: McGlynn, Patterson, Wesley, Bethune, Reale, Moultrie, Sonnett, Lavelle, Coffey, Sears, Howell, Joseph. CT Emma Hayes
Italia (3-5-2): Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Schatzer, Dragoni; Bonfantini; Corelli, Piemonte. A disposizione: Baldi, Oliviero, Giugliano, Cantore, Pavan, Girelli, Goldoni, Piga, Beccari, Merlo, Boattin, Greggi, Cambiaghi, Nischler, D'Auria. CT Andrea Soncin

