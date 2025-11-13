Akanji: "A San Siro atmosfera davvero bella. Sommer? Non pensa a un ritorno in Nazionale"

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, Manuel Akanji è tornato a parlare del suo rapporto con Yann Sommer, suo compagno di squadra all'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Blick: "Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Chiede come stanno le persone e manda i suoi saluti. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero".

Qual è la tifoseria migliore tra Inter, Manchester City e Borussia Dortmund.

"È una domanda difficile. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c'era un problema con la tifoseria. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma anche il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l'Inter e non vedo l'ora (il 28 gennaio in Champions League, ndr). Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".

