Inter, Akanji non riposa. Il ct della Svizzera: "Nessun infortunio, non cambio formazione"

Nonostante la qualificazione al Mondiale sia già in tasca, la Svizzera non ha intenzione di abbassare la guardia nell'ultima gara in vista della manifestazione iridata.

Questa sera infatti è prevista la sfida al Kosovo, al quale servirebbe una vittoria molto larga - per 6-0 o comunque con almeno 6 reti di scarto - per pensare ad un clamoroso sorpasso all'ultima curva. Turnover nullo dunque in vista, con il difensore centrale dell'Inter, Manuel Akanji, annunciato già titolare alla vigilia.

Il commissario tecnico della Svezia, Murat Yakin, ha infatti parlato dell'intenzione di confermare in gran parte gli undici titolari nell'ultima sfida giocata contro la Svezia. Queste le parole dell'allenatore in merito: "La partita contro la Svezia è stata molto intensa, abbiamo dovuto andare al limite nel secondo tempo. I ragazzi sono in forma, nessuno ha problemi: posso scegliere, ma voglio aspettare l'ultimo allenamento".

Poi Yakin ha precisato di non pensare a molti cambiamenti: "Non ci sono molte ragioni per cambiare formazione" - ha aggiunto nel corso della conferenza - ", ma ci sono delle considerazioni da fare. Il Kosovo gioca con un sistema diverso. Tuttavia non dovremo adattarci molto, semmai succederà il contrario. Abbiamo una rosa forte, sono in una posizione fortunata".