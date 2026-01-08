Live TMW Inter, Akanji: "Mi sento bene a guidare la difesa. Bisseck? Gioco bene con lui"

Al termine della sfida tra Parma e Inter, il difensore nerazzurro Manuel Akanji parlerà in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 00.01 - Ha inizio la conferenza stampa.

Ormai sei il centrale titolare di questa squadra. Cosa ne pensi? Quanto puoi migliorare?

"Mi sento bene in quella posizione nel mezzo, ma anche come braccetto sulla destra. Al centro posso controllare il gioco, anche se meno offensivo magari. A destra posso spingere di più".

Bisseck con te sembra giocare meglio. Come lo valuti?

"Penso sia un gran bel difensore. È ancora giovane ma mi sento molto bene a giocare con lui. È anche una bella persona".

Un pensiero sulla tragedia di Crans-Montana? Ne avete parlato?

"Non ho parlato coi miei compagni di Nazionale, ma con i miei amici e parenti sì. È stata una tragedia terribile. Purtroppo è capitata e speriamo che si prendano le precauzioni perché non accada più".

Il nono clean sheet. Quanto siete migliorati? Quanto è importante per voi difensori?

"È molto importante per noi difensori. È una delle cose più importanti perché è questo il modo in cui aiutiamo il resto della squadra. Se non subisci gol puoi vincere le partite. Nove clean sheet è un buon risultato, ma potevamo averne un paio di più. Spero ce ne saranno altri e spero che possiamo migliorare ancora, senza concedere errori che a volte sono capitati".

00.05 - Termina la conferenza stampa.