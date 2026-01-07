Inter, Akanji sul futuro: "Sono contento qui, darò il massimo per poter rimanere"

L'Inter vince 0-2 a Parma grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Al termine della gara fra le fila dei nerazzurri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore Manuel Akanji.

Quanto è importante questa vittoria in vista della prossima sfida?

"Molto importante far vedere che potessimo giocare bene questa partita, speriamo di ripeterci anche nella prossima gara".

È questo il tuo ruolo preferito?

"Non mi interessa davvero, voglio solo aiutare la squadra. Da lì posso controllare il campo, condurre il campo e andare a proporre se voglio".

Qual è il tuo futuro?

"Vorrei saperlo, sono molto contento qui, vedremo cosa succederà al termine della stagione, cerco di fare il mio meglio e magari potrò rimanere anche nella prossima stagione".

Le differenze fra Premier e Serie A?

"Non ho avuto difficoltà di adattamento, mi sono subito trovato bene. I compagni mi hanno accolto subito bene ed ha aiutato. In Premier c'è più fisicità, si va molto di più avanti e indietro".