Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"

Tornato a Benevento a distanza di cinque anni il difensore Luca Caldirola ha le idee chiare su cosa vuole fare nella piazza campana: “È un’emozione bellissima, anche se quando me ne sono andato, in realtà sono sempre tornato per le feste, ma tornare da calciatore fa un altro effetto. L’accordo con la società è stato improvviso, ci siamo sentiti col presidente per gli auguri e c’è stato questo contatto a cui ovviamente ho risposto positivamente. - spiega Caldirola come a Ottopagine.it - Sono tornato per andare in Serie B anche perché quando sono andato via, dopo una retrocessione, è stata una cosa molto sofferta. Cerco sicuramente la rivincita”.

Spazio poi alla forza della squadra giallorossa: “L’ho vista in questa stagione ed è forte, c’è un grande gruppo e l’ha dimostrato anche nell’ultima gara contro il Crotone quando ha ribaltato una partita molto difficile. Sono qui per dare il mio contributo e portare la mia esperienza. - prosegue Caldirola – Il Girone C credo che sia il più difficile dei tre, il più complicato dove ci sono le formazioni più forti. Noi però siamo attrezzati e vogliamo tenerci il primo posto”.

L’esperto difensore si sofferma poi su Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento, paragonandolo a quel Raffaele Palladino che lo ha allenato a Monza: “Non lo conosco a livello di campo, però vedendolo da fuori mi ricorda un po’ il primo Palladino, quindi sono convinto che abbiano un ottimo futuro davanti a sé".