Rabiot: "Contento di essere al Milan. Non so se chi gioca le coppe è svantaggiato..."

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro il Genoa, analizzando il momento dei rossoneri: "Sono contento di essere qui al Milan. Penso che potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. C'è tanta qualità in questa squadra e possiamo fare meglio".

Che cosa vi ha detto il mister?

"Lui è sempre positivo, è l'allenatore, deve dimostrare di dare fiducia e avere un discorso positivo perché ci sono tanti ragazzi giovani. Poi non è che siamo ultimi. Certo, avremmo voluto vincere questa partita. Domenica c'è la Fiorentina, cercheremo di fare bene, e lui è sempre così, non è che dentro ha urlato. Ci ha detto le cose, che potevamo fare meglio il primo tempo, siamo tutti consapevoli, Ultimamente quando entriamo in campo contro le piccole facciamo fatica a trovare il gol.

Inter e Napoli sono le favorite?

"È vero, hanno giocatori più forti. Hanno più qualità e una rosa più larga. È vero. Ma poi per come lavoriamo noi, la mentalità che abbiamo, possiamo sfidarli. Poi vedremo alla fine, ma abbiamo le nostre qualità".

Le coppe europee sono un vantaggio o uno svantaggio?

"Non lo so. Alla fine lo diciamo sempre che chi gioca le coppe è svantaggiato, ma alla fine hai comunque più ritmo giocando di più. Se vinci sei positivo, hai entusiasmo. Secondo me non è facile quando giochi una volta a settimana, perché c'è chi gioca meno, e quindi dobbiamo tenere tutti positivi. Lavoriamo bene. avremo tempo per farlo ancora, ma non è per forza un vantaggio".

Si scivolava?

"Si, il campo era un po' scivoloso".