Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 in rimonta contro la Cremonese allo Zini, parlando della partita: "Abbiamo fatto una bella prova di squadra, di forza. Ho avuto un'occasione - si legge su TuttoCagliari.net -, avrei potuto calciare meglio. La mia condizione è buona, perché più si gioca, meglio ci si sente. Mi sto avvicinando a una condizione ottimale e spero di continuare a dare il mio contributo".

Trepy ha segnato un gol davvero importante.

"Sono contento anche per Yael, sarà una giornata che non scorderà mai. A me piace molto giocare in un centorcampo a due, ma ho fatto la mezzala e il play. Il ruolo è riduttivo, il calcio cambia continuamente. L'importante è stare nel vivo del gioco. A centrocampo siamo contati, ma tutti gli altri stanno danno un contributo importante, cerco di dare una mano con l'esempio. Abbiamo dei giovani con la testa giusta".

Suo padre è un giornalista. Le dà consigli?

"È un appassionato di calcio, ed è contento quando gioco bene. Quando gioco male fa il papà, si avvicina per darmi consigli".