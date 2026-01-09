Cremonese, Vardy: "Spero di continuare così, so gestire il mio corpo. In campo per passione"

Autore di un gol e di una prova positiva, Jamie Vardy ha commentato in conferenza stampa il 2-2 tra Cremonese e Cagliari, spiegando i motivi della rimonta subita dai grigiorossi, come si legge sul sito ufficiale del club lombardo: "Non abbiamo controllato la partita come nei primi 45 minuti e per questo siamo dispiaciuti, perché quando chiudi con un vantaggio del genere le aspettative sono diverse. Ma abbiamo comunque ottenuto un punto importante per il nostro percorso, continuiamo con questo spirito e andiamo avanti con positività”.

Quale è il suo segreto per stare bene a livello fisico?

“Credo sia questione di esperienza e sapere come gestire il mio corpo. So esattamente cosa serve per essere pronto per la partita e mi occupo del riposo anche quando sono a casa, penso che sia soprattutto quello. Sono tutti aspetti di cui tenere conto”.

Quanto si diverte a giocare a calcio?

“Se non mi piacesse non giocherei più, è la mia passione ed è per questo che ancora oggi sono in campo. Continueremo a lavorare, analizzeremo cosa è andato storto e cercheremo di capire come migliorare in vista della prossima partita”.

Si avvicina il suo compleanno, che regalo vorrebbe?

“Quando giochi a calcio l’unico regalo che si desidera sono i tre punti. Domenica sarò in hotel quindi mi riposerò e cercherò di essere pronto per la partita”.

Sperava fosse il gol della vittoria?

“Da attaccante la speranza è quella di poter incidere il più possibile, ma ciò che conta è il risultato di squadra. C’è delusione nello spogliatoio, eravamo in vantaggio e non l’abbiamo mantenuto. Ora guarderemo cosa non è andato per capire come migliorare”.

Alla fine del girone di andata è soddisfatto a livello personale e collettivo?

“A livello personale giocare aiuta sempre, mi sento bene: spero di continuare così per il resto della stagione. La classifica è positiva, ma non possiamo permetterci cali di concentrazione. Abbiamo fatto una buona prima parte di campionato e dobbiamo continuare a spingere. Incrociamo le dita e speriamo di avere abbastanza punti per giocare in Serie A anche il prossimo anno”.