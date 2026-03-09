Inter, big match da incubo. Ma quanti rimpianti Milan: 16 punti persi con le piccole

La vittoria nel derby potrebbe non bastare al Milan per riaprire il campionato. Con l’1-0 maturato ieri sera a San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri accorciano a -7 dall’Inter prima in classifica, a dieci giornate dal termine. Scudetto a parte, si riaccende il dibattito su entrambe le milanesi.

Inter, incubo big match. La sconfitta con i rossoneri alimenta i dubbi sull’annata della squadra di Cristian Chivu, limitatamente ai confronti con le altre grandi. Oltre ad avere perso entrambe le partite stagionali con il Milan, in questo campionato l’Inter è finita ko, all’andata, sia con Juventus che con Napoli. L’unico sorriso nei big match è stato il ritorno con i bianconeri, condizionato però dall’espulsione di Kalulu con corollario polemico, mentre con il Napoli è arrivato un pari interno. E poi c’è la Champions League: dopo aver vinto le prime quattro gare della League Phase, con formazioni abbordabili, i nerazzurri sono inciampati con Atlético Madrid, Liverpool e Arsenal, compromettendo le proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale. Viceversa, in campionato l’Inter è stata estremamente regolare nelle partite con le medio-piccole: tolta la gara con l’Udinese alla seconda giornata, Chivu ha poi battuto tutte le squadre di Serie A tranne Milan, Napoli e Juventus.

Milan, che rimpianti. È una regolarità che invece non può vantare Massimiliano Allegri. Aver battuto l’Inter nel confronto diretto potrebbe non bastare, proprio per i troppi inciampi in altri contesti. Il Milan, dopo la sconfitta interna con la Cremonese alla prima giornata di campionato, ha poi pareggiato con Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa e Fiorentina, rimediando un’altra sconfitta con lo stesso Parma nel girone di ritorno. Calcolatrice alla mano: cinque punti conquistati su ventuno a disposizione in partite teoricamente alla portata. Sono sedici punti che mancano, sarebbe bastato un rendimento leggermente migliore contro formazioni di non altissimo cabotaggio per essere quantomeno più vicini all’Inter.