Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no

Lo spiraglio si è riaperto. Resta pur sempre uno spiraglio eh, nulla di più, ma la corsa Scudetto rischiava di terminare ufficiosamente a inizio marzo e bisogna ringraziare Massimiliano Allegri per aver evitato che la Serie A perdesse così tanto appeal per i prossimi tre mesi. Al di là del tifo: poter raccontare una sfida è più bello di aver già tutto deciso con le squadre in carrozza verso il traguardo.

Le parole di Allegri

Poi, il Milan vince il derby, ma le distanze dall'Inter restano ampie e l'obiettivo del club rossonero resta quello di prendersi la Champions League: "L'Inter - ha spiegato il tecnico rossonero nel post partita - ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. È la squadra ancora più forte. Il Milan è stato bravo, i ragazzi sono stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri. Abbiamo raggiunto quota 60, abbiamo tenuto la Juventus a 10 punti, abbiamo il Como a -9, la Roma a-9. Era importante fare risultato. Abbiamo lavorato sei-sette mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. È questa la cosa più importante, perché dopo ora a marzo ci sono le partite che contano e si decide la stagione”.

La prossima

A decidere il derby sono stati due insospettabili: assist di Fofana e gol di Estupinan. Ma nel Milan sono stati tanti quelli che ieri si sono esaltati. Menzione d'onore la merita Koni De Winter: ha giocato in sostituzione di Gabbia e non ha sbagliato un solo intervento su Pio Esposito. Ora per i rossoneri arriva la Lazio, per l'Inter l'Atalanta. Chissà se quello spiraglio piccolissimo...