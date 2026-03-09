'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta

Una giornata cruciale, non solo per il Trapani ma per la Serie C, perché, come ormai noto, il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà in merito alla situazione del club granata, che potrebbe essere escluso dal torneo di terza serie nel giorno in cui sta andando in archivio la 30ª giornata del campionato. Si, in sostanza quando mancano otto turni al termine della regular season.

Niente che non si sia già visto, nella stagione 2021-2022 il Catania venne estromesso a quattro giornate dal termine della stagione, ma chiaramente l'esclusione di una compagine porta con sé danni che si estendono a un girone intero, perché se la formazione di Valerio Antonini dovesse effettivamente essere estromessa - e l'ipotesi non è remota - si dovrà riscrivere la classifica del Girone C, con cambi sensibili sia nei piani alti che in quelli bassi della stessa. Anche in questo caso, come per il Girone B dove è stato escluso il Rimini, non ci sarebbe più la retrocessione diretta, ma chiaramente cambierebbe anche la corsa al vertici; e il contraccolpo subito lo scorso anno dall'Audace Cerignola dopo l'esclusione di Taranto e Turris è cosa nota a tutti.

A questo c'è poi da aggiungere il disastro sportivo di ieri, quando contro il Crotone è arrivata la settima sconfitta nelle ultime otto gare. In un clima di contestazione generale e di tensione - con lo sciopero del tifo organizzato e il club che ha deciso di chiudere la Curva come contro protesta alla tifoseria -, però, potrebbe esser stato questo il disastro minore. Come di poco conto, rispetto al resto, potrebbe essere il disputare un playout.

Certo, un dramma sportivo, ma significherebbe che almeno per ora il Trapani è sopravvissuto, e la Serie C non ha subito altri anomali contraccolpi dopo quelli dati dal Rimini. Le nubi, però, non sono chiare...