Padova, Peghin mastica amaro: "Con Spezia e Avellino gettati al vento 3 punti preziosi"

Intervistato da Il Mattino di Padova il presidente biancoscudato Francesco Peghin ha parlato della sconfitta amara contro l’Avellino: “Sono dispiaciuto e deluso, non solo per questa sconfitta, ma anche per il pareggio contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. In due sfide ravvicinate abbiamo gettato al vento tre punti che ci avrebbero fatto comodo, subendo i gol nei minuti finali. Per come si erano messi i due incontri è un vero peccato aver fallito queste occasioni”.

Il numero uno del Padova però si dice fiducioso per la salvezza: “La classifica è ancora buona, siamo decimi e nonostante il margine si sia assottigliato siamo in una buna posizione. Ma sono fiducioso soprattutto perché la squadra ha sempre dimostrato di saper reagire dopo una brutta prova e mi aspetto che contro il Catanzaro ci sia una grande prova d’orgoglio. Così come siamo arrabbiati noi dirigenti immagino lo siano anche i giocatori, per questo sono sicuro che sapranno reagire già nella prossima giornata”.

Peghin si sofferma poi anche sugli infortuni che hanno pesato nell’ultimo periodo visto che contro l’Avellino mancavano contemporaneamente due pilastri difensivi come Sgarbi e Perrotta e che il grande colpo Papu Gomez è ancora ai box per un problema fisico e il suo rientro non è ancora chiaro: “Difficile dire se potrà giocare uno spezzone sabato, stiamo monitorando la situazione per questo problema articolare alla caviglia che lo tormente. Vuole rientrare quando sarà nelle condizioni migliori per poterci aiutare”.