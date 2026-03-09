Bedin sul VAR: "In Serie B fibrillazioni marginali. Va migliorato, ma non messo in discussione"

“In Serie B con il VAR va bene, le fibrillazioni sono marginali e ci sono più pro che contro”. Il presidente della Lega B Paolo Bedin parla così ai microfoni di GR Parlamento nel corso della trasmissione ‘La Politica nel Pallone’ in merito alle lamentele sull’utilizzo del VAR che, soprattutto in Serie A, tengono spesso e volentieri banco all’indomani del turno di campionato.

“È uno strumento utile, che ha diminuito il margine d’errore rispetto a quando non c’era. - prosegue Bedin come si legge su Sportmediaset – È un’innovazione che ha permesso di fare dei passi avanti, ma che va supportata anche dal punto di vista produttivo”.

II presidente della seconda serie si sofferma infatti sul problema legato alle immagini a disposizione dell’arbitro e della sala VAR: “In Serie B, per esempio, ci sono meno telecamere rispetto alla Serie A. Pur essendo stato introdotto da diverse stagioni, va ancora migliorato e affinato. Ma lo strumento non può essere messo in discussione".