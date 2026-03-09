Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"

Intervenuto a CBS Sports Golazo, Luka Modric ha scherzato con Alessandro Del Piero sulla sua seconda giovinezza in Italia. "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni", è stata la battuta dell'ex Juventus, alla quale il centrocampista del Milan ha risposto così: "Noi croati siamo gente orgogliosa, ci piace lottare e soffrire".

Poi, una battuta sulla corsa scudetto dei rossoneri, oggi complicata a causa delle troppe sconfitte contro le piccole: "Non abbiamo fatto bene in quelle partite, abbiamo perso troppi punti per strada. Questo è parte del calcio, dobbiamo migliorare nelle gare contro le squadre che non ci concedono troppo spazio".

I numeri stagionali di Modric

Il Pallone d'Oro, oggi 40enne, ha collezionato 30 presenze con 2 gol e 3 assist in questa stagione.