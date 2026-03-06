Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo (Lunedì 9 marzo, ore 20.45, arbitra Arena, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio

Cerca risposte in campionato la Lazio di Maurizio Sarri dopo la buona prestazione nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico toscano dopo lo 0-0 di Cagliari e la sconfitta di Torino ha bisogno di tre punti e contro il Sassuolo potrebbe confermare la formazione vista mercoledì in coppa. Davanti a Provedel linea difensiva confermata con la sola incognita legata a Mario Gila. Se lo spagnolo non dovesse accusare ulteriori fastidi al ginocchio sarà confermato al centro della difesa al fianco di Romagnoli, in caso contrario sarà Provstgaard ad affiancare l’ex Milan. Sulle corsie esterne conferme per Marusic a destra e Tavares a sinistra, quest’ultimo avanti su Luca Pellegrini. A centrocampo Sarri dovrebbe recuperare Basic, ma difficilmente lo rischierà dal primo minuto dopo un mese di stop. Le certezze sono Cataldi e Taylor, con Dele-Bashiru che dovrebbe essere confermato dopo il gol all’Atalanta. In attacco tutto dipende da Maldini, se dovesse star bene giocherà lui dal primo minuto, altrimenti spazio a Dia anche lui reduce dalla rete alla Dea. Sulle corsie esterne sicuro di una maglia da titolare Zaccagni a sinistra, con Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Sassuolo

Il match-winner dell'andata Alieu Fadera non ci sarà perché il gambiano si è sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione dell’osso zigomatico. Assente anche Andrea Pinamonti per squalifica e dunque Grosso dovrebbe concedere una chance dal 1' minuto a M'Bala Nzola, avanti nel ballottaggio con Luca Moro per chiudere il tridente offensivo con Berardi e Laurienté. Centrocampo a tre con i soliti Matic, Thorstvedt e Koné. In difesa pronto il rientro di Walukiewicz dopo la squalifica sulla destra, Garcia titolare a sinistra in vantaggio su Doig e Idzes-Muharemovic coppia centrale davanti al portiere Muric. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)