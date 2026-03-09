Bomber Ndicka ci ha preso gusto: tre gol in due settimane dopo 83 presenze senza mai segnare

Per 83 presenze in Serie A non aveva mai trovato la via del gol. Evan Ndicka era diventato quasi un paradosso statistico: titolare fisso, minuti su minuti nelle gambe, ma zero reti all’attivo in campionato. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Dopo il gol segnato alla Cremonese e quello contro la Juventus, il difensore ivoriano si è ripetuto anche ieri contro il Genoa, firmando la terza rete nel giro di due settimane.

La rete ai bianconeri era arrivata con la specialità della casa: inserimento puntuale in area e zampata ravvicinata su cross di Pellegrini. Un movimento da centravanti aggiunto, sfruttando una marcatura non perfetta di Cambiaso e premiando la pressione costante della Roma. Contro il Genoa è arrivata invece un’altra conferma della sua pericolosità offensiva, addirittura con un pallonetto, segno di una fiducia ritrovata anche negli ultimi metri dopo il lungo digiuno iniziale.

Tre gol in due settimane dopo 83 partite senza segnare raccontano meglio di qualsiasi analisi il momento di Ndicka. Non è diventato improvvisamente un bomber, ma la sua presenza offensiva rappresenta un’arma in più per la squadra di Gasperini. In una stagione in cui ogni dettaglio pesa nella corsa Champions, anche i gol dei difensori possono fare la differenza. Anche se ieri, in casa del Grifone dell'ex De Rossi, non è bastato neanche questo per fare risultato.