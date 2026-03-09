Roma, primi approcci con il campo per Soulè. Hermoso ok, ha lavorato in gruppo

Dopo il ko di Marassi contro il Genoa, che ha arrestato la corsa dei giallorossi verso il quarto posto, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria e buone notizie arrivano dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Il Tempo, alla ripresa degli allenamenti si è rivisto in gruppo Mario Hermoso, che ha lavorato con i compagni dopo il problema fisico che lo aveva tenuto fuori nelle ultime uscite. Il difensore spagnolo punta ora a ritrovare la migliore condizione per tornare a disposizione nelle prossime gare.

Segnali positivi anche per Matias Soulé. L’argentino ha svolto i primi approcci con il campo e ha iniziato a lavorare sul terreno di gioco nel tentativo di lasciarsi definitivamente alle spalle la pubalgia che lo sta condizionando da alcune settimane. Il suo rientro resta graduale e verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico.